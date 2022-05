Para espantar a má fase, Lyoto Machida luta nesta sexta no Bellator: ‘Serei capaz de finalizar'

Tido como uma das lendas do MMA mundial, Lyoto Machida retorna ao octógono após mais de um ano parado. Ex-campeão do meio-pesado do UFC, “The Dragon” enfrenta o inglês Fabian Edwards no peso-médio, no Bellator 281, em Londres, na Inglaterra. Para o duelo, o paraense garantiu que se sente bem e está pronto para o combate.

“Eu me sinto calmo. Tive um bom camp. Sei que ele [Edwards] talvez seja o favorito da torcida porque está lutando em casa, mas o que importa é lutar para você mesmo. No dia da luta, não interessa o que acontecer fora do cage e sim o que vai ser dentro do octógono”, declarou Lyoto em entrevista coletiva do Bellator.

Adversário

Aos 43 anos, o paraense vai duelar com um lutador que é 14 anos mais jovem. Fabian Edwards está no início da carreira. Tem 11 lutas no cartel, sendo nove vitórias e duas derrotas, estas nos últimos dois combates. Mesmo com os reveses, o lutador é o quarto do ranking dos médios.

“Ele é um lutador bem equilibrado, perigoso, um bom striker, com um bom jogo de grade. Vamos ver o que vai acontecer. É difícil prever alguma coisa agora, o que eu quero é focar no meu jogo, no que tenho que fazer”, avaliou Machida.

Fabian Edwards nunca foi finalizado ou nocauteado na carreira. As duas derrotas que tem no cartel foram por decisão dos juízes. Sobre isso, Lyoto garantiu que se sente apto para vencer o inglês.

"Eu serei capaz de finalizar, é por isso que estou aqui. Sempre que entro no cage, eu quero finalizar o meu oponente. Este é o principal objetivo, ou eu não estaria aqui", afirmou.

Futuro

Assim como o inglês, Lyoto também não está em um bom momento. Machida acumula três derrotas seguidas e a má fase tem levantado questionamentos sobre a aposentadoria. No entanto, pendurar as luvas ainda não está nos planos do lutador.

“Estou aqui porque eu gosto. Me sinto muito motivado para começar a minha semana. Eu também quero escalar o topo, quero ser campeão, mas se não for possível está tudo bem. Eu tenho que aceitar, porque eu já fiz muito [pelo esporte]”, avaliou o ex-campeão do UFC.

Questionado sobre o que irá fazer após uma possível vitória nesta sexta-feira, o lutador radicado no Pará foi cauteloso e disse que não pensa muito a frente. No entanto, Lyoto reconheceu que se vencer pode pedir uma trilogia contra Gegard Mousasi, atual campeão da categoria.

"Não gosto de dizer nada antes. Mas, depois dessa luta, dessa vitória, com certeza acho que Mousasi ou o próximo campeão seria o combate perfeito para mim”, pontuou o paraense.

Lyoto Machida e Gegard Mousasi estão empatados, com uma vitória para cada lado. Na primeira luta, realizada em 2014, no UFC, o paraense ganhou por decisão unânime. Na revanche, que ocorreu em 2019, já no Bellator, Mousasi foi vencedor por decisão dividida.

Evento

Bellator 281 deve começar às 13h55, com o card preliminar. Já o principal, onde Lyoto irá lutar, tem previsão de início para às 17h30.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)