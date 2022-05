Lyoto Machida perde quarta luta seguida no Bellator e pode deixar a organização; entenda

O lutador radicado no Pará e ex-campeão do UFC, Lyoto Machida, perdeu para o americano Fabian Edwards na noite desta sexta-feira (13) pelo Bellator 281. Com pouco mais de três minutos de luta, o lutador brasileiro foi nocauteado e conheceu o quarto revés seguido na organização.

A luta entre Lyoto e Edwards foi a última do paraense sob o atual contrato com o Bellator. Caso não renove o vínculo ou assine com outra organização, a lenda brasileira pode dar adeus ao MMA.

A luta

Lyoto começou utilizando a base do karatê, arte marcial que o consagrou no MMA. O lutador paraense acertou alguns chutes na linha de cintura de Edwards, mas o americano conseguiu se defender.

Em seguida, foi a vez do lutador dos Estados Unidos partir para cima de Lyoto, segurando a perna do brasileiro e forçando uma queda. Na primeira tentativa, o paraense escapou do golpe, mas na segunda o americano levou vantagem.

Quando Lyoto conseguiu se livrar da luta de solo, Edwards acertou um cruzado de esquerda. O paraense ficou atordoado e, na sequência, o lutador dos Estados Unidos encaixou outro golpe, levando o brasileiro ao chão.

Lyoto nasceu em Salvador (BA), mas é radicado no Pará. O lutador de 43 anos tem um cartel de 26 vitórias e 12 derrotas. O brasileiro já teve passagem pelo UFC entre 2007 e 2018. O auge na organização foi em 2009, quando garantiu o título dos peso meio-pesado.