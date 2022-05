Delegação paraenses embarca rumo à França para disputarem o Mundial escolar

Seis paraenses embarcaram, na quinta-feira (12), para a França. O destino final é Normandia, no país europeu. Lá, os atletas disputaram a etapa Mundial de Gymnasiade Escolar 2022. A delegação é composta por cinco representantes no boxe e um no atletismo. A expectativa é que os jovens consigam alcançar boas colocações na competição.

“É uma oportunidade linda para esses estudantes que estão tendo essa oportunidade de mostrar o talento de cada um deles a nível internacional. Estou muito feliz e esperamos fazer bonito em mais uma competição”, disse o presidente da Federação Paraense de Desporto Escolar ( FPDE), Gilson Pereira.

Um dos atletas que vai disputar medalha é a promessa do atletismo Elias Santos. O paraense corre a prova de 800 metros, da qual foi campeão da Seletiva Nacional da Gymnasiade, em Aracaju-SE. Aos 17 anos, o atleta já foi campeão Sul-americano no revezamento 8x300, é campeão brasileiro e recordista norte/nordeste.

Já no boxe, o Estado será representado pela atleta Cristiane Gabriele Costa, por Fernando Oliveira, Jadson Meireles e Keven Kennedy do Rosário. A classificação dos estudantes só foi possível por conta da inclusão da modalidade na Seletiva Nacional. Os melhores colocados do ranking da categoria foram selecionados para o mundial.

A Gymnasiade é um evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), direcionado para estudantes do ensino fundamental e médio.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)