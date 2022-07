Cruzeiro-PA realiza jogos finais de Torneio Interno de Futebol em Mosqueiro

A Sociedade Beneficente Atlético Clube Cruzeiro realiza, neste sábado (23), as finais do Torneio Interno de Futebol de Campo das categorias sub-12 ao sub-23 masculina e feminina. Os jogos ocorrem no campo da agremiação, no Carananduba, em Mosqueiro, distrito de Belém.

VEJA MAIS

Após os jogos, haverá a cerimônia de premiação com a entrega de troféus e medalhas para as equipes vencedoras. Além disso, o torneio premiará os melhores atletas da disputa.

O Cruzeiro disputou competições da Federação Paraense de Futebol (FPF) até 2018. O clube de Mosqueiro conquistou títulos como o Paraense de Futebol sub-20, para equipes não profissionais nos anos de 2006 e 2013, e foi vice-campeão Paraense no sub-17.

Hoje, o clube Cruzeiro realiza atividades voltadas para crianças e adolescentes de baixa renda. Eles possuem uma equipe de treinadores que são voluntários e, durante a semana, usam o espaço do campo para as atividades físicas e técnicas direcionadas ao desenvolvimento dos jovens.

Até 2019, o projeto também tinha um espaço dedicado a atividades culturais, como danças de carimbó, quadrilha e teatro. Mas com a pandemia da covid-19, não foi possível dar continuidade no trabalho.

Serviço

Data: 23/07

Hora: 8h

Local: Campo do Cruzeiro, em Carananduba, na ilha de Mosqueiro

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)