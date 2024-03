Corrida de rua ‘cresce’ em Belém e se torna opção para quem quer incluir exercícios na rotina

Nas ruas, ou dentro de espaços fechados, a corrida é um exercício de fácil adaptação que tem atraído diversos novos atletas. No dia 9 de março, é comemorado o dia do corredor de rua e, de acordo com Célio Lobato, educador físico e organizador de corridas de rua, a modalidade tem ganhado destaque em Belém.

“Todo final de semana, principalmente em Belém, tem corrida. Às vezes duas três corridas, e nos interiores agora também tem muita. Cada final de semana tem muitas provas, e tem várias empresas já ligadas nas organizações de corrida”, explicou.

Segundo Célio, o fácil acesso, por ser praticada nas ruas, e o baixo custo, é o que atrai muitas vezes quem quer aderir à prática de exercícios físicos por meio da corrida de rua.

“Geralmente, pessoas começam a correr quando elas veem os outros amigos correndo. E muitos desses começam a melhorar o condicionamento, começam a perder peso, principalmente, e continuam. A corrida também é de fácil acesso, em qualquer lugar que você tiver, você pode começar a corrida, seja em uma praça, parque, praia. O material também é fácil, basta um tênis, short e correr”, disse.

Com Salustiano Nunes, aluno de Célio, e corredor de rua há 11 anos, o início não foi diferente. Ele queria uma maneira de adotar novos hábitos após sofrer um acidente de carro, e encontrou uma solução prática e prazerosa na corrida de rua.

“A primeira coisa é ter humor, ele muda na hora, você fica muito mais calmo, você fica mais tranquilo para resolução de problemas. Você tem a saúde, né, renovada totalmente. A gente pode comer de tudo, come bem, e não fica com aquela culpa. Claro que faz uma dieta, mas vai de cada um. E você tem muito mais perspectivas, não só de vida, conhece pessoas diferentes, porque você muda tudo”, explicou.

Salustiano já participou de corridas em todo o Brasil

Para o atleta, a dica fundamental, principalmente para quem quer começar, é que não comece sozinho. “Se você quer fazer uma corrida de rua duradoura, procure uma equipe de corrida. Mas uma equipe que seja tradicional, que tenha vários alunos. Porque quando você corre num grupo, não interessa, pode haver gente que corre muito mais que você, que corre mais ou menos parecido com você, e gente que corre menos que você. Mas o grupo de te puxa”, disse.

Célio ainda ressalta a importância de prestar atenção aos movimentos, principalmente para evitar lesões. “É importante ter atenção aos movimentos corretos de braço, a respiração, pisada, postura. Muita gente pensa que é besteira treinar com assessoria, mas acaba se lesionando pela corrida ser um movimento repetitivo, e se não forem feitos corretamente, com certeza a pessoa se lesiona”, disse

Obstáculos

O personal ainda aponta as dificuldades de correr pelas ruas de Belém, além de pouco espaço para quem corre na rua, ainda existe o perigo por conta dos grandes fluxos de carros nas avenidas mais movimentadas da capital.

“O problema na rua de Belém é a dificuldade para a corrida, porque a gente não tem espaço para correr. Mas se vai correr, então aconselho sempre correr de frente para o fluxo do carro, nunca de costa, a gente já viu vários atropelamentos porque o pessoal não respeita o corredor. Tem que estar atento o tempo todo”, finalizou.

Confira os próximos eventos de corrida de rua:

Corrida Mulheres Em Movimento — 10 de março, a partir das 6h, em Belém. Percurso de 7 km, com saída da Praça Felipe Patroni.

— 10 de março, a partir das 6h, em Belém. Percurso de 7 km, com saída da Praça Felipe Patroni. Bora Correr — 10 de março, a partir das 6h, em Icoaraci. Percurso de 4 km, com saída da Orla de Icoaraci. As inscrições estão abertas no site ticketsports.

— 10 de março, a partir das 6h, em Icoaraci. Percurso de 4 km, com saída da Orla de Icoaraci. As inscrições estão abertas no site ticketsports. Beach Run Primus — 23 de março, a partir das 17h, em Barcarena. Percurso de 7 km, com saída da praia do Caripi, em Barcarena. As inscrições estão abertas no site ticketsports.

— 23 de março, a partir das 17h, em Barcarena. Percurso de 7 km, com saída da praia do Caripi, em Barcarena. As inscrições estão abertas no site ticketsports. Corrida Rei da Amazônia — 19 de maio, a partir das 6h, em Belém. Percurso de 10 km, e caminhada de 3,5 km, com saída do Estádio do Baenão. As inscrições estão abertas no site central da corrida.

— 19 de maio, a partir das 6h, em Belém. Percurso de 10 km, e caminhada de 3,5 km, com saída do Estádio do Baenão. As inscrições estão abertas no site central da corrida. Belém Night Run Circus - 1 de junho, a partir das 20h, em Mosqueiro. Percurso de 7 km, com saída da praia do Chapéu Virado. As inscrições estão abertas no site central da corrida.

- 1 de junho, a partir das 20h, em Mosqueiro. Percurso de 7 km, com saída da praia do Chapéu Virado. As inscrições estão abertas no site central da corrida. Corrida do Sol — 7 de julho, a partir das 6h, em Mosqueiro. Percursos de 5 km e 10 km, com saída da Avenida Beira-mar. As inscrições estão abertas no site central da corrida.

— 7 de julho, a partir das 6h, em Mosqueiro. Percursos de 5 km e 10 km, com saída da Avenida Beira-mar. As inscrições estão abertas no site central da corrida. BRB Beach Run Brasil Cotijuba 2024 - 5 de agosto, a partir das 16h, em Cotijuba. Percursos de 7 km e 13 km. As inscrições estão abertas no site da Beach Run Brasil.