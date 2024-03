No Umarizal e Reduto, 10ª Edição da Corrida da Mulher celebra bem-estar feminino em Belém

A 10ª edição da Corrida da Mulher está marcada para acontecer no dia 24 de março. A programação tem como tema "Mulheres largam na frente" e parceria conjunta entre o Boulevard Shopping Belém e a PS Chronos. O evento visa promover o bem-estar físico e mental por meio da prática esportiva, em comemoração ao mês dedicado às mulheres.

A largada está prevista para às 6h da manhã, em frente ao shopping localizado na Av. Visconde de Souza Franco. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site da PS Cronos (clique aqui) .

O percurso da corrida terá duração de 1h30, com circuito de 5 km e todas as participantes receberão medalhas de participação. Apesar de aberta para ambos os sexos, as premiações serão exclusivas para as mulheres. Haverá também uma caminhada de até 3 km como opção.

Largada e chegada serão em frente ao shopping que fica na Doca (Divulgação)

As inscrições permanecerão disponíveis até o dia 20 de março, com valores a partir de R$ 70, sendo gratuita para atletas com mais de 60 anos. A iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar feminino, destacando a importância da prática esportiva para a qualidade de vida e contra o sedentarismo.

A corrida de rua tem se destacado como uma das modalidades mais populares entre os brasileiros, conforme aponta a pesquisa "Perfil do Atleta Brasileiro" da Ticket Sports. Sua abordagem inclusiva e diversidade de distâncias atrai tanto amadores quanto profissionais, refletindo um crescimento significativo em adesão.

Tatiane Piza, gerente de marketing do Boulevard Shopping, ressalta a importância do evento como uma celebração do bem-estar feminino e do cuidado com a saúde mental.

"Vai além da competição. Estamos comprometidos em incentivar não apenas a atividade física, mas também o cuidado com a saúde mental, pois sabemos o quanto esses aspectos são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas.", conclui.

Serviço:

- 10ª Corrida da Mulher

- Data: 24 de março (domingo)

- Horário: 6h

- Local: Boulevard Shopping Belém - Avenida Visconde de Souza Franco, nº 776 – Reduto

- Inscrições: através do link: https://pscronos.com.br/#/evento/10-corrida-das-mulheres-2024