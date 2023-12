Entenda a importância de estimular a prática de atividade física nas empresas

A definição de bem-estar é um tanto subjetiva, podendo ser utilizados conceitos relacionados à satisfação, à qualidade de vida, dentre outros, essa termologia pode-se até ser justificada pelo impacto que gera para outras variáveis, tais como o desempenho e a produtividade dos funcionários nas organizações, além de trazer efeitos para a saúde do ponto de vista mental e psicológico.

Quanto mais saudáveis e ativos os colaboradores de uma organização, maior a produtividade e a motivação deles, isso já é algo comprovado cientificamente, e que por essa razão, criar condições, políticas de boas práticas, políticas de recursos humanos a fim de estimular a prática de atividade física nas empresas trazem inúmeros benefícios tanto para os funcionários quanto para os empregadores.

Os milhares de estudos mostram os ganhos no sentido das produções hormonais como a melhora no humor, aumentando os níveis de energia, reduzindo o risco de doenças ligadas ao sedentarismo, problemas cardíacos, prevenção da obesidade, e outras coisas, além da empresa poder diminuir os casos de afastamento médico e contar com colaboradores mais dispostos, saudáveis, felizes e produtivos!

Quando a organização se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores, ela cumpre seu papel de cuidar da saúde das pessoas que fazem parte dela, ou seja, o seu maior bem! E uma das formas de fazer isso é estimulando a prática de atividade física entre elas, visto que uma vida ativa traz inúmeros benefícios, tanto para a empresa quanto para seus colaboradores.

É importante lembrar que, independentemente da atividade física ser feita no ambiente de trabalho ou fora dele, os resultados poderão ser vistos tanto na vida profissional quanto na pessoal do indivíduo.

Nesse sentido implementar programas de incentivos à prática saudável de atividade física nas empresas não é mais visto como um ônus, e sim um bônus, uma vez que ela pode proporcionar vários ganhos tais como: Mão de obra mais saudável, redução das taxas de absenteísmo e afastamentos, maior felicidade no ambiente de trabalho, profissionais motivados, maior vantagem competitiva e melhor relação entre funcionários e empregadores.

Inclusive, se a atividade física for realizada em grupo, fora ou na própria empresa, o ambiente laboral torna-se mais agradável e os colaboradores unidos, melhorando de forma significativa o Clima Organizacional e as relações internas contribuindo de forma acentuada na melhora do trabalho em equipe e o companheirismo entre eles.

Olhando pelo lado profissional, os benefícios para a saúde física, mental e emocional são ainda maiores, afinal, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco de diversas doenças, como obesidade, diabetes, osteoporose, hipertensão e etc. Com as práticas saudáveis podemos também melhorar o estresse, o foco e a atenção, qualidade do sono, aliviando as tensões — físicas e emocionais — do dia a dia e melhora da disposição.