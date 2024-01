Atleta paraense conquista segundo lugar na 98ª Corrida de São Silvestre

A 98ª edição da Corrida de São Silvestre levou mais de 36 mil corredores as ruas de São Paulo. Uma das atletas presentes foi a paraense Rosângela Muniz, de Salinópolis, que se destacou na prova e conquistou o segundo lugar na categoria de 35 a 39 anos e o 9º lugar geral da categoria feminina.

A atleta, que conseguiu participar da prova com o patrocínio do SESI Pará, começou a correr há somente dois anos, de forma independente. “Minha preparação é simples, pelas ruas de Salinas mesmo, normalmente na Orla do Maçarico. Quando decido fazer um treino mais longo, vou para as estradas isoladas, para evitar o fluxo de carros”, contou.

Aos 38 anos, Rosângela se dedica a cuidar dos pais idosos e não possui um emprego formal, fazendo do atletismo sua principal atividade. Para conseguir treinar regularmente, a atleta conta com a solidariedade de amigos.

A atleta conquistou a colocação com muito esforço, já que não largou com o pelotão de elite, que larga 300 metros à frente, o que torna a colocação da paraense ainda mais especial para ela.

“Esse resultado foi grandioso para mim. Me emocionei muito com o resultado, de estar no pódio, com aquela multidão. Sempre me perguntei se poderia participar e representar a minha cidade e meu estado. Estou muito feliz com esse resultado, em uma corrida tão extraordinária, como é a São Silvestre”, comemorou.

A prova, foi a primeira internacional, e fora do Pará, da atleta. “Foi a minha primeira prova fora do estado e é sensacional estar longe de casa, representar o Pará. Só quem está lá sabe a emoção, o coração batendo a mil antes da prova começar”, contou.

O próximo desafio de Rosângela está marcado para o dia 14 de janeiro, na Corrida de Belém. Além dela, o também paraense Sidney Eugenio Pantoja correu a São Silvestre pela Equipe SESI Pará. Ele ficou em 12º lugar na sua faixa etária e em 46º na Classificação Geral Masculina.