Quênia domina a 98ª São Silvestre com vitórias de Timothy Kiplagat e Catherine Reline

A 98ª edição da Corrida São Silvestre, realizada neste domingo (31), consagrou o Quênia com uma impressionante dobradinha. Timothy Kiplagat, de 30 anos, fez história ao conquistar a vitória inédita na prova masculina, completando o percurso em 44min52s. Emmanuel Bor e Reuben Longosiwa, também quenianos, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Timothy Kiplagat Ronoh (Quênia) foi o vencedor da categoria Elite Masculina da São Silvestre e comemorou o título ainda inédito na carreira como atleta (Roberto Casimiro / Fotoarena / Estadão Conteúdo) (Roberto Casimiro / Fotoarena / Estadão Conteúdo)

Na categoria masculina, o melhor brasileiro foi Jonathas de Oliveira, que alcançou a sexta posição. Anteriormente sonhando em ser jogador de futebol, Oliveira encontrou na corrida uma nova paixão, destacando em entrevista à Globo: "Não deu para realizar o sonho de ser jogador, mas a gente dá para o gasto como atleta."

Na prova feminina, Catherine Reline, de 21 anos, conquistou o bicampeonato ao completar o percurso em 49min54s. As quenianas Sheila Chelangat (51min35s) e a etíope Wude Ayalew (51min46s) completaram o pódio.

A corredora queniana Catherine Reline subiu ao pódio após vencer, pela segunda vez consecutiva, a 98ª Corrida de São Silvestre (Miguel Schincariol / AFP)

Corrida tem espaço para descontração

Apesar de ser a favorita, Reline não conseguiu bater o recorde da prova, estabelecido por ela mesma no ano anterior, com 49min39s. Um momento curioso foi a surpresa de Reline ao ser abordada por um cachorro durante a corrida no centro histórico de São Paulo. Apesar da distração, ela continuou o percurso sem contratempos.

A 98ª Corrida Internacional de São Silvestre reuniu cerca de 35 mil participantes, entre amadores e profissionais (Miguel Schincariol / AFP)

A prova, realizada sob clima ameno de 21 graus, contrastou com o verão e a recente onda de calor no país. O cenário ensolarado proporcionou uma festa para os corredores anônimos, que compareceram à São Silvestre com suas tradicionais faixas e fantasias, incluindo personagens como Chapolim Colorado, Homem-Aranha e Hulk. Este ano até um corredor de Fórmula 1 deixou de lado o cockpit e disputou o pódio correndo.

Na prova deste domingo não faltaram os tradicionais personagens que animam os corredores e o público que acompanha a corrida (Miguel Schincariol / AFP)