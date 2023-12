No último dia do ano, Ananindeua recebe a Corrida da Orla; saiba horário e como participar

Ananindeua recebeu neste final de ano uma orla, no bairro do Icuí Guajará. O local receberá no próximo dia 31 de dezembro, último dia do ano, a primeira edição da Corrida da Orla terá um percurso de 5 quilômetros e com a concentração às 6h e largada às 6h30.

Aos amantes das corridas de rua, não é necessário se inscrever no evento. Para participar da Corrida da Orla basta comparecer à nova Orla de Ananindeua e pegar a camisa que será disponibilizada pela organização da prova.

Serviço

Corrida da Orla

Percurso: 5 quilômetros

Dia: 31 de dezembro (domingo)

Local: Orla de Ananindeua

Horário da concentração: 6h

Horário da largada: 6h30