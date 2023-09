Copa do Mundo de Basquete: Brasil vence o favorito Canadá e se aproxima das quartas de final

Foi no sufoco, mas a Seleção Brasileira de Basquete conseguiu bater o Canadá, favorito na Copa do Mundo de Basquete, no penúltimo jogo da segunda fase, nesta sexta-feira (01). A partida terminou em 69 a 65, com destaque para Yago e Bruno Caboclo, que brilharam no jogo do Mundial realizado em Jacarta, na Indonésia.

Para o técnico da Seleção, Gustavo De Conti, a atuação de toda a equipe foi essencial para garantir a vitória. “Desde que o Canadá caiu no nosso caminho, o plano da nossa comissão técnica era diminuir o ritmo do jogo. Parabéns para os nossos jogadores que cumpriram à risca o que treinamos e conseguiram controlar o jogo em todos os momentos para frear o Canadá, que é uma equipe espetacular”, disse em entrevista pós-jogo.



Apesar de ter passado o jogo muito marcado pelos jogadores canadenses, o armador Yago foi o grande motor da virada, organizando ataques e acertando dois arremessos. Ele terminou a partida com oito pontos e 10 assistências. Bruno Caboclo também brilhou, cravando enterradas e comandando os rebotes defensivos do Brasil, se tornando o cestinha brasileiro com 19 pontos, além de ter sido eleito o melhor jogador da partida.

Agora o Brasil vai para o último jogo da segunda fase, contra a Letônia, líder do Grupo L, no próximo domingo (03), às 6h45 (horário de Brasília). A Seleção depende só do próprio time para avançar para as quartas de final da competição. Com Espanha também no Grupo, as quatro equipes estão empatadas na competição e os confrontos diretos devem decidir a classificação.

O Mundial serve como classificação para as Olimpíadas de Paris, em 2024, garantindo vaga para as duas melhores seleções das Américas. Outra chance de conquistar uma vaga é por meio de um Pré-Olímpico de repescagem, com países de todos os continentes no próximo ano.

Confira os resultados do Brasil no Mundial:

Brasil 100 x 59 Irã

Brasil 78 x 96 Espanha

Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

Brasil 69 x 65 Canadá

Brasil x Letônia - domingo (03), às 6h45 (horário de Brasília)