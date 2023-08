Federação Paraense de Basquete divulga tabela de competições do segundo semestre de 2023; confira

A Federação Paraense de Basquete (FPB) divulgou nesta terça-feira (22) o calendário de competições da entidade para o segundo semestre de 2023. No documento, obtido pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, consta datas para os torneios sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19. Informações sobre a diputa do Campeonato Paraense adulto, no entanto, não foram divulgadas.

VEJA MAIS

Segundo a Federação, o primeiro torneio do segundo semestre será o Parazão sub-13, que começa dia 21 de agosto. O torneio, que será disputado apenas por Remo e Paysandu, será dividido em dois turnos, ambos disputados em playoffs melhor sete jogos. Caso haja vencedor distintos dos turnos, será marcado uma partida extra para conhecer o campeão.

Já no dia 24 de agosto começa o Parazão sub-15. Ao contrário do sub-13, o torneio será disputado por três equipes - Paysandu, Remo e JP8. Elas disputam um triangular, em partidas de ida e volta, e os dois melhores disputam a final. O mesmo regulamento será utilizado nos torneio sub-17 e sub-19, que começam no dia 5 de outubro.