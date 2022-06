Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que reconhece a queimada com modalidade esportiva

A brincadeira de infância jogada no quintal de casa pode virar uma modalidade esportiva logo. Nesta quarta-feira (29) a Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados publicou que aprovou o projeto de lei que visa dar o reconhecimento a queimada aqui no Brasil. Com isso, os praticantes poderão se profissionalizar e ter acesso a recursos e incentivos esportivos.

“O jogo de queimada é uma modalidade bastante popular no Brasil. Essa é uma amostra do desenvolvimento desse esporte, que já conta com equipes e competições importantes e que merece ser reconhecido como modalidade esportiva pelo poder público”, justificou um dos relatores da proposta, o deputado Roberto Alves (Republicanos/SP).

O texto do Projeto de Lei 2810/21 também é de autoria da deputada Celina Leão (PP/DF).

“Pretendemos valorizar, incentivar o desenvolvimento dessa prática esportiva tão popular no nosso País e proporcionar que os incentivos financeiros previstos na legislação vigente possam ser destinados para essa modalidade”, declarou a deputada.

Roberto Alves ainda ressaltou que no Distrito Federal o jogo já é reconhecida como esporte. Em outubro de 2021, foi realizado o primeiro Campeonato Brasiliense de Queimada, que contou com a participação de 360 atletas.

Segundo informações da Câmara de Notícias, agora a proposta será analisada definitivamente pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)