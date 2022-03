Com vários atletas da modalidade, 24º Surf na Pororoca será realizado em município do Marajó

O município de Chaves, na região do Marajó, receberá a 24º edição do Surf na Pororoca. O evento ocorre entre os dias 1º e 4 de abril e terá a participação de grandes nomes do surf brasileiro, como o campeão mundial Fábio Gouveia e o maior surfista paraense da atualidade, Nayson Costa.

Esta não é a primeira vez que o município recebe competições de surf na pororoca. Em 1998 foi realizada a primeira expedição às pororocas do “Canal do Perigoso”, em Chaves. Um dos objetivos do evento, além de explorar a riqueza natural no local, é manter a história do surf paraense viva.

Além da disputa na água, o evento terá programação cultural, com apresentações de grupos de carimbó, DJs, dentre outros.Também haverá roda de conversa sobre a importância da preservação da natureza e manejo dos resíduos produzidos pela população. O torneio ainda terá uma exibição de luta marajoara que exaltará a modalidade ancestral de combate com a presença de alguns dos maiores nomes em atuação no estado.

“Celebrar vinte e quatro anos de expedições, alegrias, dificuldades superadas e muita onda é um verdadeiro privilégio. Nosso povo tem muito a contribuir com a preservação da cultura e da natureza, não somente do Marajó mas também de toda a Amazônia e do mundo. Reconhecer, lembrar e celebrar aqueles que corajosamente enfrentaram o desconhecido, é fundamental para a preservação desse legado”, declarou o presidente da Federação Paraense de Surf, Noélio Sobrinho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)