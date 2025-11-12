Celtics x Grizzlies: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

Boston Celtics x Memphis Grizzlies jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo será realizado às 21h30, no TD Garden, em Boston, Massachusetts. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Celtics x Grizzlies ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Boston Celtics é o 11° colocado da Conferência Leste e soma 5 vitórias e 7 derrotas.

Já Grizzlies está em 11° lugar na Conferência Oeste com 4 vitórias e 8 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Boston Celtics x Memphis Grizzlies

NBA

Local: TD Garden, em Boston, Massachusetts

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h30