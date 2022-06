Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu ocorre neste final de semana e está com as inscrições abertas

O Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu Pro ocorre neste final de semana, entre os dias 11 e 12, no Ginásio Municipal de Marituba. As inscrições para a competição foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (9). A competição é organizada pela Federação de lutas profissionais do Pará e a expectativa é de que o evento seja um sucesso.

O atleta e professor de jiu-jitsu Lucas Rafael, faixa preta na modalidade, está na etapa final da preparação para a competição. O paraense vai competir na categoria adulto pluma, que é até 64 kg.

Recentemente, o lutador da arte suave foi campeão da divisão na Copa Ter Paz e agora vai em busca de mais um resultado positivo.

“Já lutei inúmeras vezes o Campeonato Paraense. Estou me preparando muito forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Espero conseguir fazer boas lutas e trazer o ouro para casa, que é o objetivo de todos os atletas”, afirmou Lucas.

VEJA MAIS

Lucas Rafael ainda ressaltou que o campeonato é sempre muito competitivo e, por isso, a competição é uma das preferidas dos atletas locais. A organização espera uma média de mil atletas para a disputa.

“Sempre damos prioridade para o Campeonato Paraense por ele ser o maior evento do nosso estado, onde fazemos o nosso melhor para ficar entre os melhores”, destacou Lucas Rafael.

Serviço

Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu Pro

Data: 11 e 12/06

Local: Ginásio Municipal de Marituba

Inscrições: site hdsportseventos.com

Mais informações: 91 99624 - 3144

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)