Bia Haddad consegue virada impressionante e vence suíça para avançar às oitavas do WTA de Cleveland

A brasileira Bia Haddad sofreu mais estreou com vitória no WTA 250 de Cleveland nesta terça-feira (21). A tenista conseguiu uma vitória espetacular para cima da suíça Viktorija Golubic e venceu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Assim, Bia avança para as oitavas de final do torneio e vai jogar contra a espanhola Cristina Bucsa, que é a 22ª colocada do ranking mundial.

Esta é a última competição de Bia Haddad antes do US Open, um dos torneios de tênis mais disputados. Mesmo tendo perdidos algumas posições, a tenista ainda é a brasileira (entre homens e mulheres) mais bem colocado no ranking mundial da WTA. Atualmente, Bia é a 23ª.

VEJA MAIS

Bia vive um momento de retornada aos bons resultados após as Olimpíadas de Paris. Nos Jogos, a brasileira foi eliminada na segunda rodada da chave simples pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2 a 0. Além disso, após a disputa olímpica, a tenista caiu na estreia do torneio de Cincinatti. Além disso, na formação de dupla com Luisa Stefani, em Paris, Haddad também caiu na segunda rodada.

A partida

Bia iniciou o duelo bem, com dois games de vantagens. No entanto, em seguida, Viktorija conseguiu a quebra e empatou a partida. Apesar disso, a brasileira não se abalou e conseguiu manter um bom rendimento no jogo. No final, Haddad fechou o set por 6 a 3.

Já no segundo set a situação foi diferente. Determinada a se recuperar no jogo, a suíça voltou mais forte e fez 5 a 0. Com a larga vantagem no placar, uma virada da brasileira parecia impossível e a solução seria se recuperar para o terceiro set. No entanto, Bia ressurgiu de uma forma espetacular e empatou a partida.

Sentindo o bom momento, Bia não parou, quebrou o saque da adversária e conseguiu fechar a partida após o game decisivo. O set terminou 7 a 5 para Haddad.

A brasileira retorna às quadras nesta quarta-feira (21) para enfrentar Cristina Bucsa e buscar uma vaga nas quartas de final.