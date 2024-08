Projetos sociais no Pará promovem a prática esportiva para milhares de crianças e adolescentes

Não é difícil encontrar histórias de atletas brasileiros que começaram por meio de projetos sociais. Assim, iniciativas que promovem a prática esportiva são aliadas para o crescimento e desenvolvimento social de crianças e adolescente. Vanessa Avelar, moradora do bairro da Marambaia, em Belém, é mãe de Alexandre e Daniel, de 10 e 15 anos, respectivamente, ver com bons olhos essas iniciativas.

Ela encontrou no tênis uma maneira saudável de contribuir com o desenvolvimento da saúde e do bem-estar dos dois. Ambos os filhos são alunos do projeto Rede Tênis Brasil, do Instituto Tênis.

“O tênis chegou na vida dos meus filhos com uma potência de descobrimento, de realizações e muitas descobertas em relação a eles mesmos. Vejo isso nos treinos e nas competições, por exemplo. A prática trouxe muitos benefícios. Eles têm garra de competição, principalmente o Alexandre. Foi muito importante ter o conhecimento desse projeto de tênis aqui em minha cidade e poder colocar meus filhos para participar”, declarou Vanessa.

O projeto já beneficiou mais de 880 crianças e jovens com a prática do tênis ao longo de 2024. A iniciativa esportivas é uma das 53 patrocinadas pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que abrangem outras modalidades como basquete paralímpico, ginástica olímpica e

rúgbi.

Por meio dessas ações, crianças e adolescente podem ter acesso a modalidades que inacessíveis para muitos e sonhar com um futuro promissor, além de ser uma poderosa ferramenta de transformação e inclusão social.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao esporte e transformar a vida das pessoas, em especial nas regiões onde atuamos e no sudeste do Pará, com esta potente ferramenta de inclusão social”, destacou Pamella De-Cnop, diretora da Fundação Vale.

A Vale foi a empresa que mais direcionou recursos pela Lei Federal do Esporte no último ano, sendo reconhecida com a comenda de Incentivado do Esporte pela Comissão de Esportes da Câmara de Deputados. No Pará, a fundação atua no sudeste do estado e em Belém, beneficiando mais de 12 mil paraenses.

Oportunidade

Até o dia 30 de setembro, a Vale está com as inscrições abertas para solicitar patrocínio para projetos esportivos, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A empresa prioriza ações voltadas para inclusão social em Belém e nos municípios onde atua.

Para realizar a solicitação, os projetos devem estar inscritos na plataforma do Ministério do Esporte e enviados pelo site: http://patrocinio.valeglobalcomm.com.