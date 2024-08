Belém recebe torneio internacional de tênis que contará pontos para o ranking da ATP

A partir deste domingo (18), Belém sedia o Amazon Tennis Cup - ITF M25. O evento masculino contará com a participação de 64 atletas de destaque internacional, disputando uma premiação de 25 mil dólares (correspondente a R$ 136 mil). A competição, que ocorre até o dia 25 de agosto, coloca a capital do Pará de vez no calendário de tênis profissional.

Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis, ressaltou a importância da colaboração entre as federações do Norte, Nordeste e demais regiões do país com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Para ele, essa união é vital para o crescimento e a democratização do esporte no Brasil.

"Receber uma etapa do ITF M25 no Pará é significativo tanto para a região quanto para o país. Com o 'Amazon Tennis Cup', queremos dar mais visibilidade ao tênis na Amazônia e garantir que nossos atletas, especialmente os paraenses, possam competir e pontuar em casa. Isso só é possível graças ao apoio da CBT e de seu presidente, Rafael Westrupp, que tem sido incansável na promoção do tênis em todas as regiões do Brasil", afirmou Kataoka.

Entre os competidores confirmados, destaca-se Luís Augusto Miguel, conhecido como Guto Miguel, de apenas 15 anos. Entusiasmado, ele vê o torneio como uma grande oportunidade de adquirir experiência para eventos internacionais como o US Open.

"Este torneio é fundamental para o desenvolvimento do tênis no Brasil, e sediá-lo na Amazônia só aumenta sua relevância. A Federação Paraense tem feito um trabalho excepcional", comentou o jovem atleta.

O tenista Gabriel Sidney também sublinhou a importância de eventos como este em Belém. "Tenho um apreço especial por Belém, onde o público é extremamente apaixonado pelo tênis e merece todo o apoio. Competir aqui é sempre um desafio, especialmente por conta do calor intenso, mas estou me preparando ao máximo para defender meu título", afirmou Sidney.

O Amazon Tennis Cup será realizado nas quadras da Assembleia Paraense, com entrada gratuita, e oferecerá 25 pontos no ranking da ATP. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) conta com o patrocínio do Banco BRB, patrocinador master do tênis no Brasil, e da ENGIE Brasil Energia.