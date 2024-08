Em busca de grande carreira no tênis, atleta paraense realiza pré-temporada na Argentina

Para chegar a um grande patamar na carreira, os atletas profissionais passam por grandes períodos de treinamento e dedicação e, em busca de ser um grande tenista, é isso que o atleta Eduardo Lima está fazendo. Considerado uma grande revelação do tênis paraense, Lima, de 18 anos, está em Buenos Aires, Argentina, para passar por duas semanas de treinamentos, físico e técnico, com o ex- jogador, vencedor de um título ATP Challenger em duplas, e hoje técnico, Fabian Blengino.

Segundo lugar no ranking paraense da modalidade, Eduardo joga desde os nove anos, e é um dos quatro únicos atletas juvenis, de todo o Brasil, com pontuação internacional no ranking da ATP. Desde que iniciou na carreira, conseguiu se tornar campeão paraense em todas as categorias, demonstrando o talento para o tênis.

Este ano, o tenista deu novos rumos para a carreira profissional, após disputar campeonatos internacionais desde janeiro, entre Uruguai, Argentina e Porto Rico, ele se tornou campeão paraense da primeira classe, na primeira etapa do Campeonato Paraense de Tênis, disputada em maio.

Agora, Eduardo se inspira no tenista Rafael Nadal para conquistar grandes voos na carreira. Após a pré-temporada de treinos na Argentina, o atleta volta a Belém para disputar Campeonato Mundial (ITFI), na Assembleia Paraense, dia 19 de agosto.

“Esta pré-temporada, na Argentina, vai ser muito importante pra mim porque aqui estou treinando com atletas de alto nível. Assim, vai servir de preparação para que eu possa render melhor nos próximos torneios”, disse.