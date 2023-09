Aulas de beach tennis e futevôlei são ofertadas pela prefeitura de Belém no Ver-o-Rio; confira

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) , por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), está proporcionando aulas de beach tennis e futevôlei gratuitas no cenário idílico do Complexo Turístico Ver-O-Rio. Essas atividades fazem parte do projeto Escola de Esporte da Sejel, que tem seu epicentro no Complexo Esportivo Doroty Stang, situado no bairro da Sacramenta.

As vagas para as turmas de futevôlei no Ver-o-Rio já estão completamente preenchidas, mas as inscrições para as aulas de beach tennis, que têm início na próxima quarta-feira, dia 27, das 7h às 9h, ainda estão abertas e disponíveis para interessados. As inscrições podem ser feitas no próprio local, na quarta-feira, antes do início das aulas, que estão programadas para ocorrer nas quartas e sextas-feiras, das 7h às 9h.

As habilidades em beach tennis e futevôlei estão sendo ensinadas aos participantes pelo professor Marcelo Castro. O futevôlei conta com quatro turmas já formadas, compreendendo aproximadamente 20 alunos em cada uma. As aulas são realizadas as segundas-feiras, das 17h às 20h, e às quartas-feiras, das 18h às 20h.

Um fato notável é a predominância de mulheres nas turmas de futevôlei. Amanda Gurjão, advogada de 27 anos, expressou apreciação por esse apoio às mulheres na prática de um esporte geralmente associado ao público masculino: "Acho muito interessante esse apoio às mulheres na prática do futevôlei, porque é um esporte considerado predominantemente masculino. Quando vi as aulas aqui, me interessei e matriculei. Estou gostando bastante de ter uma atividade física gratuita e ainda interagir com outras mulheres na prática desse esporte”, disse.

Lorrane Santos, uma estudante de 17 anos, também enfatizou a importância dessa oportunidade de praticar esportes com orientação profissional: "Moro aqui perto e não perdi a oportunidade de vir me matricular. Há algum tempo queria praticar um esporte com orientação, mas não tinha acesso."

A Secretária Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Carolina Quemel, destacou o compromisso da Sejel em oferecer esportes e lazer de qualidade para todos, afirmando: "As aulas de futevôlei e beach tennis ampliam o nosso projeto da Escola de Esporte, mostrando que a Sejel está empenhada em oportunizar esporte e lazer de qualidade para todos”, concluiu.