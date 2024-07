Após frustração na Copa América, Seleção Brasileira cai no ranking da FIFA; confira

A Seleção Brasileira perdeu uma posição no ranking mundial da FIFA. A organização divulgou a atualização da lista nesta quinta-feira (18), após o fim da Copa América e da Eurocopa. Com a campanha frustrante no torneio americano, o Brasil voltou a cair para a quinta colocação.

O líder do ranking continua sendo a Argentina, que conquistou o bicampeonato seguido da Copa América e é a atual campeã do Mundo. Já a Espanha, tetracampeã da Eurocopa, saltou cinco posições e ocupa terceira colocação.

Mesmo tendo sido semifinalista da Euro, a França segue em segundo lugar. A atualização colocou de novo a Inglaterra a frente do Brasil e agora a vice-campeã europeia é a quarta colocada. A Colômbia, finalista da Copa América, entrou no top 10, na nona posição. Já a Croácia, que caiu na fase de grupos da Eurocopa, deixa os 10 primeiros colocados.

A Bélgica, Holanda, Portugal e Itália seguem no top 10. O Brasil tem uma desvantagem de apenas 26,65 pontos em relação a Inglaterra. A Seleção Brasileira teve uma campanha apagada na Copa América e foi elimina nos pênaltis pelo Uruguai nas quartas de final.

Confira do top 10 da FIFA

Argentina: 1.901,48 pontos França: 1.854,91 Espanha: 1.835,67 Inglaterra: 1.812,26 Brasil: 1.785,61 Bélgica: 1.772,44 Holanda: 1.758,51 Portugal: 1.741,43 Colômbia: 1.727,32 Itália: 1.714,29