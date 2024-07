Após eliminação da Copa América, Vini Jr. assume culpa por cartões e pede desculpas: 'Falhei'

Principal jogador da Seleção Brasileira desta geração, o atacante Vinicius Junior assumiu a culpa pelos cartões amarelos que os tiraram do jogo contra o Uruguai. No último sábado (6), o Brasil foi eliminado nos pênaltis pela equipe uruguaia na Copa América. O jogador não participou do duelo, pois estava suspenso.

Por meio das redes sociais, na última terça-feira (9), Vini falou pela primeira vez sobre a eliminação e pediu desculpa pelo erro. No texto, o atacante também lembrou que sua trajetória está só começando na Seleção e que ele quer "recolocar o Brasil no lugar que merece".

"Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece", disse Vini Jr.

O atacante do Real Madrid estava suspenso, pois havia tomado dois cartões amarelos nas partidas da fase de grupos da Copa América. A ausência do jogador foi muito sentida pela equipe em campo. Sem ele, a Seleção não tinha tanto poder de criação e nem efetividade nos ataques. Com isso, o Brasil não marcou, assim como o Uruguai, e a decisão foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o Brasil perdeu dois gols e o Uruguai fez 4 a 2, garantindo a vaga na semifinal do torneio e vai encarar a Colômbia nesta quarta-feira (10).

No texto, Vinicius lembrou que esta é a segunda vez que ele vê a Seleção eliminada de uma competição do "lado de fora". Em 2022, na Copa do Qatar, quando o Brasil perdeu para a Croácia nas quartas de final, o atacante foi substituído pelo então técnico da equipe Tite, aos 18 do segundo tempo. Com isso, Vini viu a eliminação do banco de reservas.

Desde a Copa do Mundo, o Brasil ainda não se encontrou. A Seleção passa por um processo de reconstrução, mas vem acumulando frustrações. Além da Copa América, a Seleção também está fora das Olimpíadas de Paris e apenas na sexta colocação nas eliminatórias para a Copa de 2026.