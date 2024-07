Com gol de Messi, Argentina vence o Canadá e garante vaga na final da Copa América 2024

A seleção da Argentina é a primeira finalista da Copa América 2024. Os tricampeões mundiais garantiram a vaga na final após derrotar o Canadá por 2 a 0, em uma partida tranquila realizada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nesta terça-feira (9). Os gols da vitória foram marcados por Julian Álvarez e Lionel Messi.

VEJA MAIS

Com a classificação, a Argentina aguarda agora o vencedor da outra semifinal, entre Uruguai e Colômbia, para conhecer seu adversário na decisão. A final da Copa América será disputada no domingo (14), às 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O jogo

A Argentina dominou o primeiro tempo contra o Canadá, abrindo o placar aos 1 a 0 com um gol de Julián Álvarez. O atacante, escolhido por Lionel Scaloni para começar como titular, deixou Lautaro Martínez no banco. Apesar de algumas investidas do Canadá, a equipe norte-americana mostrou-se ineficaz no ataque, enquanto a Argentina poderia ter ampliado a vantagem com chances de Di Maria e Messi.

No segundo tempo, a Argentina manteve o controle e ampliou o placar logo aos 5 minutos. Após um passe de De Paul e uma interceptação mal sucedida de Koné, Enzo Fernández chutou e a bola desviou na chuteira de Messi antes de entrar no gol. Com o 2 a 0 no placar, o técnico Scaloni fez várias substituições e administrou o jogo até o final.