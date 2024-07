TETRACAMPEÃ: Espanha vence Inglaterra e é campeã da Eurocopa 2024

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 e conquistou o título da Eurocopa 2024, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

Nico Williams abriu o placar no início da segunda etapa para a Espanha, Cole Palmer empatou o jogo, dando fôlego para os ingleses, mas Oyarzabal, que saiu do banco, fez o gol do título dos espanhóis no torneio. O jogador que atua no Real Sociedad, entrou no lugar de Morata e fez o gol do tetracampeonato dos espanhóis no torneio.

Yamal é o destaque da Espanha. Com 17 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a ser campeão da Eurocopa. O atacante do Barcelona levantou o troféu um dia depois de fazer aniversário.

Espanha campeã Eurocopa 2024 Dani Olmo, Marc Cucurella e Fermin Lopez comemoram com o troféu Lisi Niesner/REUTERS Celebração da vitória Borja Suarez/ REUTERS Torcida comemora título da Espanha na Eurocopa 2024 Isabel Infantes/REUTERS Rei Felipe VI da Espanha e Leonor e Princesa das Astúrias comemoram com o troféu Angelika Warmuth/REUTERS Espanha levanta a taça da Euro 2024 Annegret Hilse/REUTERS Tetracampeões, Espanha venceu com gol de Oyarzabal Kai PfaffenbachREUTERS Espanha vence Inglaterra e leva a taça da Eurocopa 2024 Kai PfaffenbachREUTERS

Com o título, a seleção espanola se tornou a maior campeã da história da Eurocopa. Já a Inglaterra amarga a segunda colocação e não levanta uma taça desde 1966, quando venceu a Copa do Mundo. Desde então, não faturou nenhum outro campeonato mundial.