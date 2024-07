Rei Felipe VI elogia a seleção espanhola e 'convoca' Gavi para ver a final da Eurocopa em Berlim

O rei Felipe VI da Espanha expressou seu profundo apreço pela seleção espanhola durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Fundação Princesa de Girona, realizada em Lloret de Mar, na Espanha . Em um momento marcante, o monarca convidou o meio-campista Gavi para acompanhar a final da Eurocopa contra a Inglaterra, que acontecerá em Berlim, na Alemanha, no próximo domingo (14), às 16h.

Apesar de ter sido cortado da competição devido a uma lesão, Gavi recebeu palavras de encorajamento do rei durante seu discurso. Felipe VI destacou o sentimento de família que sente pelo jogador do Barcelona , classificando-o como uma peça indispensável para a equipe.

“Vejo você na final domingo, em Berlim. Você não pode faltar, porque faz parte dessa seleção”, declarou o chefe de Estado.

Felipe VI planeja estar presente no Estádio Olímpico de Berlim para apoiar a Espanha, como esteve na vitória por 1 a 0 sobre a Itália, em Gelsenkirchen, durante a fase de grupos do torneio.

Além de elogiar Gavi, o rei Felipe VI exaltou a seleção comandada por Luis De La Fuente, descrevendo o time como um grupo que exala vigor, vontade, alegria e segurança. O monarca também fez uma menção especial ao jovem atacante de 16 anos, Lamine Yamal, que tem sido um destaque na Eurocopa.

“Se falarmos do brilhantismo que Lamine Yamal, com apenas 16 anos, já nos presenteou, acho que está tudo dito”, comentou o rei.

Qual a lesão de Gavi?

Em novembro de 2023, Gavi sofreu uma grave lesão no joelho durante um jogo da Seleção Espanhola contra a Geórgia , pelas Eliminatórias da Euro 2024. O Barcelona, clube do jogador, informou que ele sofreu um rompimento completo do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma lesão no menisco lateral. O tempo de recuperação estimado foi de seis a oito meses.

Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, Gavi foi visto chorando no vestiário após a lesão, sendo consolado por seus companheiros de equipe. “Não pode ser. Por que eu?”, lamentou o jogador.