Lesão de Gavi abre possibilidades para contratação de Vitor Roque no Barcelona

Em busca de um impasse para inscrever Roque na temporada de 2024, o Barcelona tem mais uma opção para contar com o brasileiro em janeiro.

Segundo a imprensa espanhola, o clube catalão recebeu o aval da La Liga para investir em outro jogador com 80% da ficha salarial de Gavi, dispensado após uma grave lesão em jogo da Espanha pelas Eliminatórias da Eurocopa.

De acordo com o canal ‘RAC 1’, a dúvida do Barcelona é se valeria a pena usar o espaço para buscar uma reposição para o meio de campo. Além disso, o clube estaria interessado em Lo Celso, do Tottenham.

No entanto, o brasileiro Vitor Roque, do Athletico-PR, é um dos favoritos para ocupar o espaço devido ao antigo interesse do técnico Xavi. Em julho, o clube paranaense e o Barcelona definiram que o jogador ficaria no Brasil até a metade de 2024.

O Furacão cedeu e liberou o jogador para se apresentar ao clube catalão com seis meses de antecedência. Roque entrou em reta final de recuperação de uma lesão no tornozelo, sofrida em setembro.

O mineiro retomou os treinos com bola nesta semana e pode ser relacionado nos últimos jogos do Athletico-PR no Brasileirão. Até o momento, a estratégia é que o clube catalão use a via para contratar Roque por empréstimo durante seis meses, durante a recuperação de Gavi. Depois, em junho de 2024, o objetivo é fazer um contrato definitivo de compra do brasileiro, mediante aprovação do Athletico-PR.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)