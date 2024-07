Espanha é ligeiramente favorita na final da Euro contra uma Inglaterra em ascensão

A Espanha, com uma imagem impecável, enfrentará a Inglaterra, que está desabrochando tardiamente, em um final de campeonato europeu empolgante no domingo que promete uma decisão apropriada para um mês de jogos na Alemanha.

Ambas as equipes entraram no torneio com ambição de chegar à decisão no Estádio Olímpico de Berlim e, seis partidas depois, alcançaram seus objetivos, embora de forma diferente.

A Espanha deve ser considerada ligeiramente favorita, dada a elegância e a eficiência com que chegou à final, vencendo seus jogos em 90 minutos, exceto a vitória na prorrogação sobre os anfitriões alemães nas quartas de final, e marcando 13 gols na campanha.

As contribuições clínicas do "garoto prodígio" Lamine Yamal, de 16 anos, acrescentaram um toque de conto de fadas ao seu progresso, mas, coletivamente, eles pareceram ser a melhor equipe em campo.

A Inglaterra, por outro lado, esteve a poucos minutos de uma eliminação constrangedora nas oitavas de final contra a Eslováquia, salva por um brilhante gol de empate nos acréscimos de Jude Bellingham.

Na semifinal de quarta-feira a equipe inglesa se impôs contra a Holanda com um lembrete de sua qualidade e potencial, e com um vigor recém-descoberto para a decisão.

Será a segunda final consecutiva da Inglaterra na Eurocopa, depois que a Itália a derrotou nos pênaltis na final em Wembley há três anos, mas será a primeira vez que a seleção inglesa participará de uma final de um grande torneio fora do Reino Unido.

Eles não ganharam nada além da Copa do Mundo de 1966, o que aumenta a motivação e a pressão que agora recai sobre Gareth Southgate e sua equipe.

A Espanha é tricampeã europeia, também ganhou uma Copa do Mundo e venceu a Liga das Nações no ano passado.

O técnico Luis de la Fuente, que subiu na hierarquia da federação espanhola antes de assumir o cargo após a última Copa do Mundo no Catar, onde a Espanha foi derrotada pelo Marrocos nas oitavas de final, tem muito crédito.

Ele conhece a maior parte do elenco desde quando eles eram garotos, e sua ênfase em uma boa gestão de grupo mostrou o melhor de um elenco tecnicamente talentoso.

A habilidade de Yamal em uma idade tão tenra é extraordinária e complementada no outro lado por Nico Williams, com Fabián Ruiz se destacando no meio-campo. Dani Olmo entrou na equipe após a lesão de Pedri e procurou aumentar ainda mais a capacidade ofensiva do time.

Espera-se que Dani Carvajal e Robin Le Normand retornem à defesa após suspensão.

A Inglaterra levou algum tempo para definir sua seleção preferida, mas também tem muita excelência para vencer partidas com Bellingham e Phil Foden, e está esperando que o artilheiro Harry Kane encontre seu ritmo.

O jogador de 30 anos não está na melhor forma, apesar de ter marcado três vezes no torneio, mas sua capacidade de estabelecer recordes na frente do gol ainda oferece aos torcedores a esperança de que ele se saia bem quando for mais importante.