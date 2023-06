Após cirurgia no joelho, Alison dos Santos volta a competir na Diamond League

Alison dos Santos retorna às competições no dia 21 de julho, na etapa de Mônaco da Diamond League. O atleta brasileiro, campeão mundial dos 400 metros no ano passado e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, esteve afastado das provas nos últimos 4 meses após passar por uma cirurgia no joelho em 14 de fevereiro.

A notícia do retorno de Alison surge um dia após rumores de que o campeão mundial poderia competir no Troféu Brasil de Atletismo, que ocorrerá de 6 a 9 de julho em Cuiabá. O clube Pinheiros, pelo qual Alison compete no Brasil, de fato inscreveu o atleta para a competição no Mato Grosso. Entretanto, o portal ge confirmou que Alison não retornará ao Brasil na próxima semana, permanecendo em Chula Vista, na Califórnia, onde treina com seu técnico Felipe Siqueira.

Alison dos Santos, também conhecido como Piu, tem 22 anos e passou por uma cirurgia de retirada parcial do menisco em 14 de fevereiro, na cidade de São Paulo. O procedimento foi realizado pelo médico especialista em joelho, Caio D'Elia, devido a uma lesão no menisco lateral constatada uma semana antes. A recuperação estava prevista para ocorrer entre 8 e 12 semanas, prazo que foi cumprido.

No ano de 2022, Alison conquistou o título invicto na Diamond League, não perdendo nenhuma prova em que participou no circuito. Neste ano, ele ainda não competiu, enquanto seu grande rival, o norueguês Karsten Warholm, já retornou às corridas e venceu a etapa na Noruega.