Alison dos Santos e Rebeca Andrade são eleitos os melhores atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico

O Comite Olímpico do Brasil (COB) realizou nesta quinta-feira (2), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a noite de gala do esporte brasileiro olímpico brasileiro. O Prêmio Brasil Olímpico consagrou os melhores atletas e treinadores do país na última temporada.

Os principais troféus do evento ficaram com Alison dos Santos, melhor atleta no masculino, e Rebeca Andrade, melhor atleta no feminino. Piu, como é conhecido, foi campeão mundial e da Diamond League nos 110m com barreiras do atletismo, enquanto Rebeca, entre outras conquistas, também foi campeã mundial de ginástica artística.

Após a premiação, os dois falaram sobre a emoção de ficarem com o cobiçado troféu do Prêmio Brasil Olímpico.

"É um orgulho poder representar a ginástica e o Brasil pelo mundo. Agradeço toda a equipe que esteve sempre ao meu lado para eu voltar em todas as vezes, realizar meus sonhos e objetivos após cada lesão. Ao Chico, meu treinador, que nunca largou minha mão, é quase um pai para mim. Se não fosse por ele, não estaria aqui hoje", falou ela.

"Estão aqui os melhores entre os melhores. Parabenizo a todos que participaram disso comigo e fizeram parte da minha trajetória. Agradeço a todos os meus patrocinadores. Esse resultado é muito importante como atleta, de encontrar alguém na rua e ouvir que sou inspiração para pessoas. Mesmo que as não fazem esportes, mas que me admiram e cresceram na vida depois de verem algo meu. Faço isso com orgulho, com vontade, vale a pena. Somos brasileiros, podemos conquistar o que a gente quiser", disse ele, que também foi eleito o melhor atleta do atletismo.

Rebeca ainda saiu da Cidade das Artes com outros dois troféus: o de melhor atleta da ginástica artística e o Prêmio Inspire, oferecido pela Riachuelo para a atleta mais inspiradora do ano, em votação popular. Quem também foi coroado pelos votos do público foi o mesatenista Hugo Calderano, eleito o Atleta da Torcida de 2022.

O presidente do COB, Paulo Wanderley, exaltou os resultados obtidos pelo esporte olímpico brasileiro em 2022. "Estamos reunidos nesta noite para celebrar os grandes feitos do esporte olímpico brasileiro, homenagear nossos atletas, treinadores e os profissionais que trabalham para que o Movimento Olímpico em nosso país mantenha a excelência dia após dia. 2022 foi um ano memorável para o esporte brasileiro", falou.

"Estamos confiantes de que caminhamos para uma campanha de muito êxito nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os resultados expressivos dos atletas e equipes brasileiras são um reflexo positivo dos corretos investimentos do COB e das Confederações no esporte olímpico nacional. E essas conquistas são possíveis pela sinergia de excelência com todo o time do COB: desde a Diretoria, passando por todos os demais colaboradores da nossa entidade, que se esforçam todos os dias para oferecer as melhores condições às nossas delegações", completou.

Além das premiações, o Prêmio Brasil Olímpico contou com apresentações de breaking, do cantor l7nnon e uma homenagem especial aos grandes nomes do esporte brasileiro que faleceram recentemente, como Pelé, Isabel Salgado, Roberto Dinamite, o jornalista Edgar Alves, que cobriu oito edições dos Jogos Olímpicos, entre outros.

A cerimônia também contou com a presença de diversas personalidades, como a ministra do Esporte, Ana Moser, Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes do Rio de Janeiro, Marta de Souza Sobral, secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho e medalhista olímpica, além de várias outras autoridades, presidentes de confederações, ex-atletas e convidados especiais.