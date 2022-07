Brasileiro Alison dos Santos é campeão mundial dos 400 metros com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos é o novo campeão mundial dos 400 metros com barreiras.

O atleta de 22 anos conquistou a medalha de ouro da modalidade no Campeonato Mundial de Atletismo, em Oregon, nos Estados Unidos, com 46s29, o terceiro melhor tempo da história da prova. Os americanos Rai Benjamin e Trevor Bassitt completaram o pódio. As informações são do Globo Esporte.

VEJA MAIS

"Sabe quando você sonha com alguma coisa? Quando acorda todo dia na sua vida pensando nisso? Eu estava assim nessa temporada. Sonhando com esse resultado, essa vitória”, disse o novo campeão mundial.

"É um momento indescritível, é uma sensação maravilhosa de alcançar o topo do mundo", completou.

O brasileiro estabeleceu o recorde da prova no campeonato. É, também, a melhor marca da temporada, seis décimos à frente do segundo colocado. Benjamin, prata, fechou a prova com 46s89, com Bassit um pouco atrás (47s39).