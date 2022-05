Medalhista em Tóquio, brasileiro Alison dos Santos assume liderança no ranking mundial

Medalhista nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, o brasileiro Alison dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreiras em Doha, no Catar, e assumiu a liderança do ranking mundial da categoria. De quebra, o brasileiro ainda chegou a liderança da Liga Diamante 2022, principal circuito da World Athetics (Federação Internacional de Atletismo).

O brasileiro foi 25 centésimos mais rápido que o segundo colocado, o norte-americano Rai Benjamim, prata em Tóquio. Também conhecido pelo apelido de Piu, Alison concluiu o percurso em 47s24, Benjamim em 47s49, e o irlandês Thomas Barr, terceiro colocado, em 47s38.

Com a performance desta sexta (13), em Doha, Alison desbancou da liderança do ranking mundial o norte-americano Kallifah Rosser (48s26). O brasileiro detém a terceira melhor marca da história da prova - tempo de 46s72 obtido em Tóquio – e segue como um dos principais nomes do atletismo nacional para os Jogos de Paris 2024.

Alison volta a competir em 28 de maio, em mais uma etapa da Liga Diamante, na cidade de Eugene, no estado do Oregon (Estados Unidos).