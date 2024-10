Alunos da UFPA brilham em Paralimpíadas Universitárias e conquistam 20 medalhas

Com uma delegação composta por oito atletas, a Universidade Federal do Pará (UFPA), obteve uma campanha exitosa nas Paralimpíadas Universitárias 2024 – Etapa Nacional, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Ao todo, os paratletas retornaram para Belém com 20 medalhas, conquistando o 2º lugar geral no quadro do evento.

As medalhas foram conquistadas no atletismo, onde os atletas ganharam oito ouros, oito pratas e dois bronzes; e na natação, com mais duas medalhas, completando as 20 totais. Os paratletas são alunos com deficiências físicas e visuais, das faculdades de direito, educação física, jornalismo, filosofia, engenharia de telecomunicações, medicina e fisioterapia.

“Foi uma conquista muito grande pra mim, porque o pódio é apenas a consequência de um trabalho que, durante um ano todo, vem sendo realizado junto com a minha técnica, Katia Tadaiesky e o meu atleta-guia Reyel Aquino”, contou o paratleta Karlos Smith, aluno de Jornalismo.

Os números superaram os de 2023, quando a UFPA teve cinco representantes, que conquistaram 14 medalhas. “O número de atletas que conseguiram medalhar ouro foi melhor que ano passado. Isso mostra uma evolução na dedicação, no esforço de cada atleta”, celebrou Lucas Ferreira Brito, paratleta e aluno de Filosofia.

Os paratletas são vinculados ao Programa de Extensão UFPA Paralímpica, integrante do Programa Paradesporto Brasil em Rede (PPBR), do Ministério do Esporte, coordenado pela professora Marília Magno, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência na região. O programa conta hoje com projetos de extensão vinculados à área de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, comunicação e letras inglês.