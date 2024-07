Alta temperatura é desafio para participantes de torneio de tênis em Belém

Belém não é um local fácil para se jogar tênis. Os torneios internacionais realizados na capital paraense já colocaram à prova muitos jogadores experientes. O segredo para se dar bem nas competições é saber utilizar o calor e a umidade a favor, um verdadeiro "pulo do gato".

Ricardo Hocevar, ex-149º da ATP e atual técnico, conhece bem os desafios da cidade. Ele foi duas vezes campeão em Belém: em um Challenger, em 2012, e em um Future, em 2014, ambos na quadra rápida. Hocevar aprendeu a lidar com as condições adversas e hoje transmite esse conhecimento para os atletas que disputam o Brasil Tennis Classic, ITF M15, na Assembleia Paraense.

"É muito quente, muito úmido, uma combinação difícil, mas se o atleta conseguir levar isso para o lado positivo, é mais uma arma contra o adversário. A maioria já vem pensando 'nossa, muito difícil jogar aqui, desgasta muito', então se você partir do princípio que eles pensam assim e você já vem positivo, pode ser uma arma. E também se preparar bastante antes do jogo. É uma semana diferente, tem que se alimentar muito bem, a hidratação e suplementação devem ser muito bem feitas", explicou Hocevar.

O tenista Rafael Tosseto, integrante da equipe de Hocevar, está passando por esse processo de aprendizado. "Sofri bastante no ano passado, minha primeira vez aqui, mas esse ano já estou me adaptando muito melhor, com suplementos certos, boa alimentação e com os conselhos do Ricardo, estou melhor", contou Tosseto.

Os tenistas locais, acostumados às condições de Belém, têm uma vantagem significativa. Eduardo Lima, que ganhou um convite da Confederação e venceu na estreia, conquistou seu primeiro ponto no ranking profissional. Ele volta a jogar na próxima quinta-feira (4), buscando uma vaga nas quartas de final do Brasil Tennis Classic. Se vencer, soma mais dois pontos no ranking e deve aparecer perto da posição 1540 na lista mundial.

Regra do calor extremo

O tênis possui uma regra para o calor extremo, que muitas vezes resulta na interrupção dos jogos, como ocorre no Australian Open, até a temperatura baixar. Em alguns casos, os jogadores têm direito a 10 minutos de descanso entre o segundo e o terceiro set. Em Belém, essa regra é aplicada com frequência, com o supervisor da ITF, Ricardo Reis, medindo a temperatura e aplicando a norma quando necessário.