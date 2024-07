Paraense estreia com vitória em torneio internacional de tênis em Belém

O tenista paraense Eduardo Lima estreou com vitória no Brasil Tennis Classic nesta terça-feira (2). O torneio ITF M15, realizado na Assembleia Paraense, em Belém, é o segundo torneio profissional disputado por Lima. Ele garantiu sua vaga na chave principal do evento após receber um convite da Confederação Brasileira de Tênis, atendendo a um pedido da Federação Paranaense de Tênis.

Lima não desperdiçou a oportunidade. Em uma partida emocionante, apoiado por uma barulhenta torcida local, ele venceu o também brasileiro Victor Braga por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Com esta vitória, Lima conquistou seu primeiro ponto profissional, o que garantirá sua entrada no ranking mundial da ATP na próxima atualização, prevista para o dia 15 de julho.

"Estou muito contente, nem sei o que dizer. Estou emocionado mesmo. Agradeço a todos que me ajudaram com esse convite e que me possibilitou entrar para o ranking da ATP. Sei o quanto é difícil conseguir esse ponto e como estar no ranking ajuda na hora de conseguir entrar em torneios e tudo mais", comemorou Lima, cercado pela família em quadra.

Qualifying

Das oito vagas do qualifying, cinco foram conquistadas por brasileiros e três por argentinos. Confira a lista dos tenistas que garantiram sua entrada na chave principal:

Victor Pagotto (BRA)

Lucas Andrade da Silva (BRA)

Matheus Bueres (BRA)

Luis Carvalho (BRA)

Tomas Tischner (ARG)

Mateo Berta (ARG)

Lucca Pinto (BRA)

Tadeo Meneo (ARG)

Favoritos estreiam nesta quarta

Os principais favoritos do torneio estreiam nesta quarta-feira (3). O cabeça de chave número 1, Pedro Sakamoto (BRA), enfrenta Luiz Carvalho (BRA) no principal jogo da rodada, programado para as 19h30 na quadra central. Antes disso, José Pereira (BRA), cabeça de chave número 3, encara Matheus Bueres (BRA).

O evento integra o calendário mundial do ITF World Tennis Tour - Masculino e continua até o final da semana.