Belém sedia o ITF World Tennis Tour pelo segundo ano consecutivo, com grandes nomes da modalidade

Pelo segundo ano consecutivo Belém se torna sede de mais uma etapa do ITF World Tennis Tour. A competição ocorrerá entre os dias 1 e 7 de julho, na Assembleia Paraense, e contará pontos para o ranking mundial para os participantes da categoria M15 masculino, que também disputarão R$ 81 mil em prêmios.

Este é o segundo ano consecutivo, após 9 anos, em que Belém entra na rota da competição, nomeada nacionalmente de Brasil Tennis Classic - Ano V. Segundo o presidente da Federação Paraense de Tênis, Roberto Kataoka Filho, a realização do evento é importante para o cenário da modalidade no estado.

“Para a Federação Paraense de Tênis é um orgulho muito grande receber o ITF M15 Brasil Tennis Classic pela segunda vez consecutiva. É o norte do Brasil tendo sua representatividade ao nível internacional. Sabemos da dificuldade de trabalhar aqui, longe dos maiores centros do tênis, mas temos uma excelente estrutura para receber grandes torneios. Isso fomenta o esporte através dos nossos atletas infantojuvenis, sociais e profissionais. Enfim, só tenho a agradecer pela realização do evento e contem com o apoio da Federação Paraense de Tênis”, declarou.

VEJA MAIS

A lista provisória dos jogadores inscritos conta com nomes de vários brasileiros já consagrados no circuito, assim como jovens que buscam seu lugar na carreira profissional. Entre eles, Pedro Sakamoto, principal favorito entre os jogadores do país, atual 328º do mundo, Eduardo Ribeiro e José Pereira. Entre os mais novos, destaque para Nicolas Oliveira, de apenas 18 anos, ex-47º do ranking mundial juvenil.

A entrada do evento será gratuita, bastando os interessados resgatarem os ingressos no AppTicket, no dia anterior ao evento.

Serviço

ITF World Tennis Tour

Brasil Tennis Classic – Etapa de Belém

Data: 1 a 7 de julho

Local: Assembleia Paraense - Avenida Almirante Barroso, 4614

Entrada: gratuita