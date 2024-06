Bia Haddad supera alemã e estreia com vitória no Torneio de Bad Homburg

Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Bad Homburg, na Alemanha, nesta segunda-feira. A brasileira superou a local Tamara Korpatsch, 75º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), e avançou às oitavas de final da competição de nível WTA 500.

A partida foi marcada por episódio incomum no match point. Antes de Bia sacar para fechar o jogo, com 6/2 no match point, um torcedor passou mal na arquibancada. O atendimento médico interrompeu o jogo, justamente quando a brasileira estava a um ponto da vitória, por cerca de 15 minutos.

Na retomada, Bia oscilou em seu serviço e desperdiçou quatro match points em sequência - já havia perdido três antes do tie-break. E acabou sacramentando a vitória em sua oitava oportunidade. Com o resultado, ela encerrou uma série de três derrotas consecutivas no circuito.

VEJA MAIS

Quarta cabeça de chave do torneio, a brasileira fez um início de jogo arrasador. Impôs três quebras de saque à adversária e fechou o primeiro set com facilidade. A segunda parcial foi mais equilibrada. E Korpatsch chegou a ter uma quebra de vantagem no placar. Bia, contudo, reagiu rapidamente e devolveu a quebra na sequência.

O duelo acabou sendo definido no tie-break da segunda parcial. Ligeiramente superior, Bia protagonizava as melhores jogadas da partida. E conseguiu abrir 6/1. A rival alemã havia acabado de anotar seu segundo ponto no tie-break quando a partida foi paralisada. E, na volta, a brasileira confirmou o favoritismo.

Nas oitavas, Bia enfrentará a vencedora do confronto entre a russa Anna Blinkova (66ª do mundo) e a canadense Bianca Andreescu (atual 165ª do mundo, mas que já foi a quarta colocada do ranking).

A número 1 do Brasil, e atual 20ª do mundo, faz em Bad Homburg a sua preparação final para Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, dia 1º de julho. Bia será cabeça de chave da competição, na qual alcançou as oitavas de final no ano passado.