Alcaraz vence Zverev e é campeão de Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez na carreira o título de Roland Garros neste domingo (9), ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2, em quatro horas e 19 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com a vitória, o jovem espanhol começará a próxima semana como número 2 do mundo no ranking da ATP, atrás apenas do italiano Jannik Sinner e ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.

Aos 21 anos, Alcaraz já acumula três títulos de Grand Slam, depois de vencer o US Open em 2022 e Wimbledon em 2023. Com a conquista em Roland Garros, ele se torna o jogador mais jovem a conseguir três 'Majors' em três superfícies diferentes.

Para Zverev, esta foi a segunda final de Grand Slam e a segunda com derrota, depois de perder o US Open de 2020 para o austríaco Dominic Thiem.

O tênis alemão segue sem títulos masculinos em Roland Garros na era aberta. Os únicos títulos do país no torneio são os seis de Steffi Graff, no quadro feminino.

A última vez que um jogador alemão venceu um Grand Slam no quadro masculino foi em 1996, com Boris Becker no Aberto da Austrália.

Campeões das últimas 20 edições de Roland Garros:

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Novak Djokovic (SRV)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRV)

2020: Rafael Nadal (ESP)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Rafael Nadal (ESP)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Novak Djokovic (SRV)

2015: Stan Wawrinka (SUI)

2014: Rafael Nadal (ESP)

2013: Rafael Nadal (ESP)

2012: Rafael Nadal (ESP)

2011: Rafael Nadal (ESP)

2010: Rafael Nadal (ESP)

2009: Roger Federer (SUI)

2008: Rafael Nadal (ESP)

2007: Rafael Nadal (ESP)

2006: Rafael Nadal (ESP)

2005: Rafael Nadal (ESP)