Agora vale um milhão! Paraense Larissa Pacheco enfrenta Kayla Harrison nesta sexta (25) na PFL

A paraense Larissa Pacheco enfrenta nesta sexta-feira (25), em Nova York (EUA), a norte-americana Kayla Harrison pelo título do peso-leve (até 70 kg) da PFL (Professional Fighters League) e pelo tão sonhado prêmio de um milhão de dólares. A lutadora, que natural de Marituba, região metropolitana de Belém, já enfrentou a atual adversária duas vezes e perdeu os combates. Por isso, esta luta é importante, pois Larissa quer provar que pode vencer Harrison e se tornar campeã.

Durante a coletiva de imprensa de promoção do evento, a paraense falou sobre a vontade de vencer Kayla e ganhar o título.

“Acho que as duas coisas (são igualmente importantes). Quero tanto me tornar campeã quanto quero essa revanche. Ela está na vantagem, já ganhou duas vezes. Agora é minha vez, me preparei para isso e essa é a meta”, admitiu a peso-leve, antes de falar sobre o duelo que está por vir”, declarou a lutadora.

Larissa lutou contra Harrison pela primeira vez em 2019. Após três rounds amarrados pela norte-americana, a paraense perdeu por decisão dos juízes. O segundo encontrou veio no mesmo ano, na final da PFL, de novo, Kayla conseguiu aplicar a sua estratégia e venceu por pontos.

Campanha

A PFL tem um formato diferente dos eventos tradicionais de MMA: é uma espécie de campeonato. Os lutadores lutam e somam pontos. Os melhores colocados avançam para as fases finais e o vencedor de cada categoria ganha 1 milhão de dólares.

Nesta temporada, a lutadora passou em primeiro lugar na primeira fase, com 12 pontos. Ela venceu a cazaque Zamzagul Frayzallova e Genah Fabian. Nos playoffs, Larissa passou pela ucraniana Olena Kolesnyk. Todas as vitórias foram por nocaute e no primeiro round.

Paraense passou em primeiro na primeira fase (Divulgação / PFL)

Desafio

A norte-americana é a atual campeã da organização. Tem a base no judô e gosta da luta agarrada. Já Pacheco tem a base no combate em pé. Agressiva e com muita potência nos golpes, a paraense nocauteou suas últimas cinco adversárias.

Como Larissa já a enfrentou duas vezes, ela conhece muito bem o jogo da campeã. Para a paraense, o estilo de Kayla continua o mesmo e ela está preparada para vencer.

“Não vejo muitas mudanças no jogo dela, mas acredito que a gente vai fazer um grande combate. Ela quer isso tanto quanto eu, ela quer se manter campeã e eu quero me tornar campeã. Treinei muito para isso e acredito que a gente vai chegar lá e dar um show”, finalizou a paraense.

Larissa Pacheco tem 28 anos e um cartel com 18 vitórias e quatro derrotas. A lutadora já passou pelo UFC, entre 2014 e 2015, mas perdeu os combates que fez. Na PFL, a paraense vive o melhor momento da carreira.

Já Kayla Harrison está invicta. A lutadora tem vitórias no cartel. Estreou no MMA em 2018, pela PFL. A norte-americana é o principal nome da organização e é a favorita para o combate.

Agenda

A final da PFL ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), a partir das 19h30. O card principal deve começar às 22h.