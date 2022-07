Na semi da PFL, Larissa Pacheco projeta final contra kayla Harrison: ‘Me vejo saindo com a vitória'

A paraense Larissa Pacheco terminou a primeira fase da PFL (Professional Fighters League) em primeiro lugar da categoria peso-leve(até 70 kg) feminino. A lutadora terminou as suas lutas com nocautes no primeiro round e isso rendeu a ela 12 pontos. Agora, ela se prepara para os playoffs.

Larissa teve apresentações muito dominantes dentro do octógono. Na primeira luta, a paraense venceu cazaque Zamzagul Fayzallanova com um nocaute fulminante. Contra Genah Fabian, Pacheco repetiu o bom desempenho e nocauteou a adversária também no primeiro round. Para a atleta, essas performances dominantes já eram esperadas.

“A gente trabalhou muito para que pudéssemos chegar aqui e fazer as lutas de maneira impecável. Não que não possamos errar, mas trabalhamos para dar a gente possa dar 100%. Então, eu esperava demais que o resultado não fosse menos que isso”, declarou Larissa.

Antes de chegar à tão sonhada final, Larissa vai enfrentar Olena Kolesnyk, da Ucrânia, quarta colocada na classificação geral. A paraense lutou contra o ucraniana ano passado e aplicou um belo nocaute, que ficou entre os 10 melhores da PFL.

Larissa bateu na trave duas vezes nas outras temporadas. Em 2019 foi vice-campeã, depois de ter perdido na final para a norte-americana Kayla Harrison - que é sua principal adversária na organização. Já em 2021, Pacheco não bateu o peso nas semifinais e foi eliminada.

Desta vez, bem fisicamente e mentalmente, Larissa é a favorita para o título da PFL e para conquistar o prêmio de 1 milhão de dólares. E a principal aposta é que a paraense volte a enfrentar, na final, Kayla Harrison.

Como Pacheco já enfrentou a norte-americana duas vezes, ela já conhece bem o jogo de Kayla, que é baseado na luta de chão, com base no judô. Larissa acredita que agora está mais preparada e sabe qual a melhor estratégia para destronar Harrison.

“Eu venho treinando muito, tanto a parte de queda quanto a trocação. A minha preparação física está muito boa, juntamente com o jiu-jitsu, grappling, wrestling. Meu jogo está muito completo e, cada vez mais, estou mais segura. Eu vejo que vai ser um grande combate, a gente já sabe os pontos dela e eu me vejo saindo com a vitória”, afirmou a paraense.

Mesmo sendo a favorita e com muita expectativa em cima, Pacheco disse que não está colocando pressão em si.

"Nós trabalhamos para vencer uma luta de cada vez. O torneio é uma coisa incrível, vai mudar a minha vida. Tem uma pressão deles [organização], mas eu não estou levando isso para casa e estou fazendo as coisas no meu tempo”, concluiu Larissa.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)