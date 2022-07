Paraense Larissa Pacheco nocauteia adversária e avança às semis da PFL; vídeo

A paraense Larissa Pacheco confirmou o favoritismo e derrotou a neozelandesa Genah Fabian, por nocaute no primeiro round. A lutadora conquistou o quarto triunfo seguido na temporada 2022 da Professional Fighter League (PFL), na sexta-feira (1°), em Atlanta, nos Estados Unidos. Com a vitória, Larissa avançou às semifinais do torneio, que vai dar um milhão de dolares.

A luta

Sem dar chances à adversária, Larissa Pacheco começou de forma avassaladora desde o início da luta. Após um cruzado em Genah Fabiah, a paraense tentou a submissão, mas sem sucesso. Então, Larissa montou por cima da rival e castigou a Genah até o árbitro encerrar a luta, válida pela categoria peso-leve.

Em busca da revanche

Natural de Marituba, agora a paraense soma 17 vitórias e quatro derrotas no cartel. Este ano, a lutadora busca deixar os problemas das temporadas passadas para trás e chegar até a final. O principal objetivo é vencer a norte-americana Kayla Harrison, bicampeã da PFL e que já venceu Larissa duas vezes.

Líder

Além desta vitória, Larissa já havia derrotado a cazaque Zamzagul Fayzallanova por nocaute, também no primeiro round. Como ninguém na categoria teve atuações tão convincentes quanto às da paraense, ela está ranqueada em primeiro, com 12 pontos. As quatro primeiras avançam para a semifinal.