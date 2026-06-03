Luxemburgo x Itália: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pelo amistoso Luxemburgo e Itália disputam amistoso internacional hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo Hannah Franco 03.06.26 14h45 Luxemburgo e Itália disputam amistoso internacional hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo (X/Azzurri_En) Luxemburgo x Itália disputam hoje, quarta-feira (03/06), um amistoso internacional. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Luxemburgo x Itália ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ (streaming), a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Itália inicia um novo ciclo após a frustração de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção foi eliminada pela Bósnia na repescagem e agora utiliza os amistosos para testar novos jogadores e construir uma equipe visando os próximos anos. Nos últimos compromissos, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, mas acabou eliminada pelos bósnios nos pênaltis após empate por 1 a 1. Já Luxemburgo também aproveita a Data Fifa para dar sequência ao trabalho de preparação. A equipe não conseguiu vaga no Mundial de 2026, mas chega motivada após duas vitórias consecutivas sobre Malta pela Liga das Nações. A seleção comandada por Luc Holtz busca manter a evolução diante de um adversário tradicional do futebol europeu. VEJA MAIS Gana cede empate no fim e fica no 1 a 1 com País de Gales em amistoso Gana está no Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá, adversário da estreia, no dia 17. O País de Gales está fora da Copa Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos goleia Madagascar em amistoso A seleção marroquina volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta a Noruega no último teste antes da estreia contra o Brasil, marcada para o dia 13 de junho Luxemburgo x Itália: prováveis escalações Luxemburgo: Moris; Korac, Bohnert, Carlson e Jans; Martins, Barreiro, Olessen e Dardari; Sinani e Thill. Técnico: Luc Holtz. Itália: Donnarumma; Bartesaghi, Reggiani e Chiarodia; Faticanti, Venturin, Pisilli e Lipani; Esposito, Samuele Inácio e Cherubini. Técnico: Silvio Baldini (interino). FICHA TÉCNICA Luxemburgo x Itália Amistoso Internacional Local: Stade de Luxembourg, em Luxemburgo Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Luxemburgo Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA 04.06.26 0h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 DECISÃO Augusto Melo é expulso do Corinthians e se junta a Andrés e Duilio como ex-sócio do clube Ex-presidente foi desligado do clube por tentativa de golpe após ter sido afastado. Votação teve 147 votos a favor. 01.06.26 21h36 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39