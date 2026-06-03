Luxemburgo x Itália: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pelo amistoso

Luxemburgo x Itália disputam hoje, quarta-feira (03/06), um amistoso internacional. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de Luxembourg, em Luxemburgo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Luxemburgo x Itália ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Disney+ (streaming), a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Itália inicia um novo ciclo após a frustração de ficar fora da Copa do Mundo de 2026. A seleção foi eliminada pela Bósnia na repescagem e agora utiliza os amistosos para testar novos jogadores e construir uma equipe visando os próximos anos. Nos últimos compromissos, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, mas acabou eliminada pelos bósnios nos pênaltis após empate por 1 a 1.

Já Luxemburgo também aproveita a Data Fifa para dar sequência ao trabalho de preparação. A equipe não conseguiu vaga no Mundial de 2026, mas chega motivada após duas vitórias consecutivas sobre Malta pela Liga das Nações. A seleção comandada por Luc Holtz busca manter a evolução diante de um adversário tradicional do futebol europeu.

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Luxemburgo x Itália: prováveis escalações

Luxemburgo: Moris; Korac, Bohnert, Carlson e Jans; Martins, Barreiro, Olessen e Dardari; Sinani e Thill. Técnico: Luc Holtz.

Itália: Donnarumma; Bartesaghi, Reggiani e Chiarodia; Faticanti, Venturin, Pisilli e Lipani; Esposito, Samuele Inácio e Cherubini. Técnico: Silvio Baldini (interino).

FICHA TÉCNICA

Luxemburgo x Itália

Amistoso Internacional

Local: Stade de Luxembourg, em Luxemburgo

Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 15h45