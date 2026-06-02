Gana cede empate no fim e fica no 1 a 1 com País de Gales em amistoso Gana está no Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá, adversário da estreia, no dia 17. O País de Gales está fora da Copa Estadão Conteúdo 02.06.26 18h04 No último teste antes da Copa do Mundo, Gana ficou no empate em 1 a 1 com o País de Gales, nesta terça-feira, no Cardiff City Stadium. A seleção africana chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate já nos acréscimos. O duelo serviu como preparação para o Mundial, onde Gana está no Grupo L, ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá, adversário da estreia, no dia 17. Já o País de Gales, fora da Copa após a eliminação nas Eliminatórias europeias, usou o amistoso para ajustes na equipe. A primeira etapa teve domínio territorial dos galeses. A equipe mandante levou perigo principalmente com Daniel James, que acertou a trave em duas finalizações e manteve a defesa de Gana sob pressão. O time africano demorou a se encontrar em campo e só conseguiu responder após erro na saída de Darlow, quando Ayew finalizou em cima do goleiro. Na reta final do primeiro tempo, Gana cresceu, passou a controlar mais a posse e tentou explorar chutes de média distância, sem efetividade. No segundo tempo, Gana voltou mais organizado e passou a ocupar melhor o campo ofensivo, criando as principais chances da partida. O goleiro Darlow foi um dos destaques ao evitar o gol em mais de uma oportunidade, enquanto o duelo ganhou em intensidade com as substituições. O gol de Gana saiu aos 20 minutos. Senaya puxou contra-ataque em velocidade pela direita, invadiu a área e finalizou. Darlow fez a defesa parcial, a bola ainda tocou na trave após desvio de Lawlor, e Yirenkyi apareceu no rebote para empurrar para as redes. Quando parecia que a vitória ficaria com os africanos, o País de Gales buscou o empate no último lance da partida. Aos 48, Neco Williams fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Koumas, livre, cabeceou no canto e decretou o 1 a 1 em Cardiff. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Gana País de Gales COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28