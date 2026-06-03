Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

STJD pune Paulinho com um jogo de suspensão após recurso; Palmeiras se manifesta

Após recurso da Procuradoria, STJD decide em segunda instância e pune jogador por conduta em jogo contra o Flamengo

Estadão Conteúdo

O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi suspenso por uma partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após novo julgamento realizado pelo Tribunal Pleno da entidade. A decisão ocorreu seis dias depois de o jogador ter sido absolvido da acusação envolvendo uma suposta provocação à torcida do Flamengo durante partida do Campeonato Brasileiro realizada no Maracanã.

O caso retornou à pauta após a Procuradoria do STJD recorrer da decisão inicial. No julgamento em segunda e última instância da Justiça Desportiva brasileira, os auditores entenderam que a conduta do atleta se enquadrava no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de comportamentos considerados contrários à disciplina ou à ética esportiva.

Com a punição confirmada, Paulinho ficará fora da partida contra o Coritiba, marcada para a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo.

A polêmica teve origem na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã. Autor do terceiro gol da equipe paulista, Paulinho fez um gesto mostrando os dedos médios para a arquibancada. O jogador foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro e Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "provocar o público durante a partida, prova ou equivalente" e a pena varia de dois a seis jogos de suspensão.

Na ocasião, porém, ele acabou absolvido. Com o recurso aceito para análise pelo Tribunal Pleno, o enquadramento foi alterado e resultou na punição de um jogo. Como o julgamento ocorreu na instância máxima da Justiça Desportiva nacional, não há possibilidade de novo recurso dentro do Brasil. Eventual contestação da decisão só poderia ser levada à Corte Arbitral do Esporte (CAS), sediada na Suíça.

PALMEIRAS CRITICA DECISÃO

Em nota enviada à ESPN após o julgamento, o Palmeiras demonstrou insatisfação com a punição aplicada ao atacante.

Segundo o clube, a diretoria ficou "muito incomodada" com a decisão tomada pelo Tribunal Pleno. O comunicado também cita a participação da auditora responsável pela relatoria do caso, a mesma que anteriormente votou em processo envolvendo o técnico Abel Ferreira.

Após um longo período afastado por lesão, Paulinho soma oito partidas com a camisa do Palmeiras em 2026, tendo anotado dois gols até o momento. A suspensão obriga o atacante a cumprir ausência já na primeira rodada do Brasileirão após a interrupção do calendário nacional para disputa do Mundial.

"O clube está muito incomodado com a decisão tomada nesta quarta-feira pelo Pleno do STJD, a partir do voto da mesma auditora que negou efeito suspensivo e foi a relatora do caso envolvendo a expulsão do técnico Abel Ferreira contra o São Paulo, determinando a suspensão do treinador por seis jogos (mais um pela expulsão contra o Fluminense, totalizando sete), em uma medida sem precedentes na história do órgão", divulgou o clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

STJD

Palmeiras

Paulinho
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

mais esportes

Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém

Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas

03.06.26 11h44

COPA DO MUNDO

Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026

O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte.

03.06.26 11h07

Carlos Ferreira

Remo: G3 nas últimas cinco rodadas

03.06.26 10h33

mais esportes

Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão

Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante

03.06.26 10h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão

Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1)

02.06.26 19h52

CONVOCADOS

Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários

02.06.26 22h08

Futebol

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

27.01.26 16h58

TÊNIS

Sabalenka leva pneu de Schneider, se despede nas quartas e continua sem título em Roland Garros

Líder do ranking, a tenista belarussa vinha empolgada em Roland Garros e era disparada a favorita

03.06.26 11h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda