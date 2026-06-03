Sabalenka leva pneu de Schneider, se despede nas quartas e continua sem título em Roland Garros Líder do ranking, a tenista belarussa vinha empolgada em Roland Garros e era disparada a favorita Estadão Conteúdo 03.06.26 11h52 Os dias festivos em Roland Garros, com muita interatividade com o público e direito a dancinhas (arriscou um moonwalk, do Michael Jackson, nas oitavas) chegou ao fim para Aryna Sabalenka nesta quarta-feira. A líder do ranking foi eliminada nas quartas de final com virada e pneu no set decisivo diante da russa Diana Schneider e continua sem títulos no Grand Slam parisiense. Líder disparada do ranking, a tenista belarussa vinha empolgada em Roland Garros e era disparada a favorita após as quedas precoces da atual vencedora, a norte-americana Coco Gauff, a segundo do mundo, Elena Rybakina, e a terceira, a polonesa Iga Swiatek. E começou em alta diante de Schneider, vencendo o primeiro set por tranquilos 6 a 3. O 'massacre' continuou no começo do segundo set, quando Sabalenka abriu 4 a 1, com duas quebras, e parecia com a vitória nas mãos. A partir dali, porém, apenas uma tenista jogou, e não foi a favorita. Schneider, de somente 22 anos e pela primeira vez nas quartas de Grand Slam, começou a acertar tudo e impediu que Sabalenka avançasse pela sétima vez seguida à semifinal de um Major. A russa assombrou na Philippe-Chatrier ao virar a parcial para 7 a 5. Até então soberana, Sabalenka perdeu o controle emocional e técnico e acumulou erros - foram 57 na partida. Por consequência deste desequilíbrio, acabou arrasada no momento decisivo com um vexatório 6 a 0. Por vezes, a belarussa apareceu discutindo com seus treinadores. "Honestamente, estou sem palavras, estou superfeliz. Obviamente, hoje as condições estavam um pouco difíceis com o vento. Primeira vez jogando contra Aryna, super nervosa, jogando as quartas de final pela primeira vez...", foram as primeiras palavras da vencedora. "No primeiro set, estava apenas tentando me ajustar ao jogo dela. Depois às condições e ao vento, tentando descobrir como jogar, sem pensar no placar", seguiu. "Eu pensei, tudo bem, são condições difíceis. Ela é a número 1 do mundo. Então, vou apenas tentar dar o meu melhor até o fim e ver no que dá. Eu lutei por cada ponto, tentei correr por cada bola e colocá-la um pouco mais dentro da quadra. Definitivamente, é uma vitória superespecial." Foi somente a segunda vitória de Schneider diante de uma Top-10 em 16 compromissos. Atrás somente da compatriota Mirra Andreeva, de 19 anos, ela é a segunda tenista mais jovem a chegar em uma semifinal de Grand Slam. Por vaga na final, ela desafiará a polonesa Maja Chwalinska, vinda do qualificatório. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Aryna Sabalenka Diana Schneider COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 TÊNIS Sabalenka leva pneu de Schneider, se despede nas quartas e continua sem título em Roland Garros Líder do ranking, a tenista belarussa vinha empolgada em Roland Garros e era disparada a favorita 03.06.26 11h52