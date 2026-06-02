Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos goleia Madagascar em amistoso A seleção marroquina volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta a Noruega no último teste antes da estreia contra o Brasil, marcada para o dia 13 de junho Estadão Conteúdo 02.06.26 16h47 Primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos confirmou o favoritismo e goleou Madagascar por 4 a 0 nesta terça-feira, no Stade Prince Moulay Abdallah, em seu penúltimo compromisso antes do início do Mundial. A seleção marroquina volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta a Noruega no último teste antes da estreia contra o Brasil, marcada para o dia 13 de junho. Madagascar não conseguiu classificação para a Copa do Mundo. O Marrocos precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio, a defesa de Madagascar falhou na marcação e Saibari apareceu livre na segunda trave para cabecear para o fundo das redes. A equipe africana seguiu dominando as ações e quase ampliou aos 18 minutos, quando Mazraoui acertou a trave. O segundo gol saiu pouco depois, aos 24. Após erro na saída de bola de Madagascar, Saibari recuperou a posse e finalizou na saída do goleiro para marcar mais uma vez. Na etapa final, o ritmo caiu em função das substituições, mas o controle do jogo permaneceu com os donos da casa. Aos 32, Rahimi converteu cobrança de pênalti e ampliou a vantagem para 3 a 0. Pouco depois do terceiro gol, Madagascar ficou com um jogador a menos. Raheriniaina, que havia acabado de entrar na partida, recebeu cartão vermelho em lance não esclarecido pela transmissão local. Com superioridade numérica, o Marrocos transformou a vitória em goleada aos 41. Brahim Díaz roubou a bola no campo de ataque, acertou a trave em chute cruzado, e Ayoub Kaabi aproveitou o rebote para fechar o placar em 4 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol marrocos madagascar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28