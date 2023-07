Luisa Stefani avança para as quartas de final nas duplas em Wimbledon

Ocupando o 14° lugar do mundo nas duplas, a brasileira Luisa Stefani avança para as quartas de final em Wimbledon ao lado da francesa Caroline Garcia. Nesta segunda-feira (10), a dupla venceu em sets diretos a húngara Timea Babo e a belga Kirsten Flipkens, com parciais de 7/6 (8) e 6/3.

Luisa e Caroline já foram campeãs no WTA 500 de Berlim em junho deste ano. Agora nas quartas de final, encaram a atleta que vencer o duelo entre Miyu Kato/Aldila Sutjiadi e Hsieh Su-wei/Barbora Strycova, disputado ainda hoje (10).

Essa é a melhor campanha de Stefani em Wimbledon, que já havia disputado em 2021. No mesmo ano, a paulista alcançou a semifinal do US Open, ao lado de Gabriela Dabrowski.

Nas duplas masculinas, o brasileiro Marcelo Melo também avançou na competição ao lado de John Peers, por 2 sets a zero (6/7) e (6/8). Na terceira fase, a dupla enfrenta os adversários holandeses Bart Stevens e Tallon Griekspoor.

Em contrapartida, Ingrid Martins e a bielorrussa Lidziya Marozava deixam a competição nas oitavas de final após perderem para a dupla Iryna Shymanovich e Oksana Kalashnikova em parciais de 6/4 e 7/6 (8).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)