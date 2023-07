Eliminada: Bia Haddad chora e abandona partida em Wimbledon devido a dores nas costas

No palco principal de Wimbledon, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma quarta rodada frustrante, com sua participação sendo interrompida precocemente. A atleta, atualmente na posição 13 do ranking mundial, enfrentou dificuldades devido a dores intensas nas costas, que a levaram a abandonar o jogo contra a cazaque Elena Rybakina após apenas cinco games disputados - o placar era de 4 a 1 para a tenista asiática.

A partida, válida pelas oitavas de final do torneio inglês, foi marcada por um momento desfavorável para Haddad Maia. As dores nas costas limitaram sua capacidade de desempenho e a fizeram solicitar assistência médica durante o confronto. Apesar dos esforços em continuar na disputa, a brasileira não conseguiu prosseguir, culminando em sua saída prematura do torneio.

Essa saída precoce representa um revés para a tenista, que buscava avançar no torneio e consolidar sua posição no ranking mundial. Apesar do desfecho desfavorável, Beatriz Haddad Maia recebeu o apoio da torcida na saída da quadra, quando chorava bastante.

A partida

Desde o início do confronto Bia adotou uma postura mais cautelosa. No quarto game, as dores nas costas se tornaram evidentes. O rosto da brasileira expressava claramente o desconforto a cada rebatida, indicando que ela não tinha condições físicas de prosseguir.

Após ter seu serviço quebrado, Haddad Maia solicitou atendimento médico. Ela precisou deixar a quadra para uma avaliação médica, retornou brevemente e tentou continuar jogando, porém não conseguia acompanhar as rebatidas de Rybakina. Com o placar de 4/1 a favor da cazaque, a tenista brasileira, em meio a lágrimas, optou por abandonar o jogo.

Apesar da frustração, é importante ressaltar que Beatriz Haddad Maia teve um desempenho notável em Wimbledon, alcançando sua melhor campanha no torneio ao vencer três partidas. A tenista ainda terá a oportunidade de retornar à grama de Londres nesta segunda-feira para disputar a segunda rodada da chave de duplas femininas, caso tenha condições físicas.

Por outro lado, Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, continua na disputa em busca da defesa de seu título. A cazaque havia perdido os dois confrontos anteriores contra Bia neste ano e expressou pesar pelo abandono da tenista brasileira.