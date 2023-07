Bia Haddad vence em Wimbledon e repete feito de Maria Esther Bueno

Bia Haddad Maia segue colocando seu nome na história do tênis brasileiro. Depois de vencer a romena Sorana Cirstea na terceira rodada, Bia se confirmou como a segunda brasileira a chegar às oitavas de final do torneio individual feminino em Wimbledon.

Melhor tenista brasileira da história, Maria Esther Bueno teve seu auge antes da era aberta. Venceu sete Grand Slams em simples, sendo três vezes em Wimbledon (1959, 1960 e 1964) e quatro no US Open (1959, 1963, 1964 e 1966). Em duplas, Maria Esther faturou 11 títulos nos quatro Grand Slams (Australian Open e Roland Garros também).

Mais cedo, Bia venceu de forma tranquila a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2) para se classificar, pela primeira vez, para as oitavas de final de Wimbledon. Na próxima fase, pode medir forças com a atual campeã, a cazaque Elena Rybakina, que enfrenta a britânica Katie Boulter - a vencedora deste jogo, ainda no sábado, será a adversária de Bia por uma vaga nas quartas de final do Grand Slam na grama. O jogo pelas oitavas de final deve ser na segunda-feira.

