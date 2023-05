Bia Haddad e Victoria Azarenka conquistam WTA de Madri

As tenistas Bia Haddad e Victoria Azarenka alcançaram o improvável neste domingo (07) durante o WAT 1000. Em Madri, a dupla bateu as favoritas do torneio WTA 100 de Madri, Jessica Pegula e Coco Gauff, por 2 sets a 0.

Em menos de duas horas de jogo, elas garantiram o título da competição ao marcar parciais de 6/4 e 6/1. As duas já iniciaram o jogo ultrapassando as adversárias, que eram cabeças chave número 1 do torneio, com um 5 a 1, assim fechando a parcial 6/1.

Já no segundo set, Azarenka começou sacando e confirmando o serviço. A dupla manteve o ritmo forte mesmo com o empate e fechou o set em 6/4. Com a vitória, a parceria conquistou 382 mil euros, equivalente a dois milhões de reais, e Bia Haddad ocupa o 10° lugar no ranking da WAT nas duplas com seu primeiro título de grande proporção. Agora, a brasileira segue para Roma em disputa pelo Masters 1000.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)